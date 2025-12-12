E’ il giorno dello sciopero generale della Cgil, che in 100 piazze in tutta Italia manifesta contro la legge di Bilancio. Lo sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati, inclusi trasporti, scuola e sanità.

Lo sciopero generale, fa sapere la Cgil di Cremona, ha registrato un’alta partecipazione nella provincia di Cremona, confermando la profondità del disagio sociale e la condivisione delle ragioni della mobilitazione. Alla manifestazione interprovinciale di Brescia sono arrivate da Cremona oltre 500 persone, con 6 pullman organizzati dalla CGIL e numerose delegazioni in auto.

Il lungo corteo che ha attraversato la città ha visto la partecipazione complessiva di circa 5.000 persone. “Nel settore metalmeccanico si sono registrati picchi di partecipazione fino al 90% nei comparti di produzione. Alta l’adesione anche nella sanità”, fa sapere il sindacato.

