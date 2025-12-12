Ultime News

12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
12 Dic 2025 Con Caritas cremonese raccolta
di pandori per il carcere
12 Dic 2025 Norimberga e diritti umani
Il prof. Pertile al Torriani
12 Dic 2025 Bande musicali, in provincia
finanziamenti per oltre 21 mila euro
12 Dic 2025 Da Regione, Areu e Avis l'invito
alla donazione di plasma
Video Pillole

Smantellato l’Affaire tombaroli siciliani, Curcio “Indagine durata molti anni”

CATANIA (ITALPRESS) – “E’ un’indagine durata molti anni, con 79 indagati di cui 45 raggiunti da misure cautelari. Sono stati sequestrati 10 mila pezzi, laboratori in cui c’era un doppio mercato illecito, e sessanta metal detector ad alta tecnologia, strumenti utilizzati in modo sistematico per individuare e depredare siti archeologici”. Lo ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio, facendo il punto sull’operazione Ghenos che ha consentito di smantellare una articolata rete criminale dedita agli scavi clandestini, alla falsificazione e al traffico illecito di beni archeologici, con ramificazioni anche all’estero. xo5/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...