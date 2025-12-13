Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda alle 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) verrà trattato un tema delicato, quello degli orfani di femminicidio con Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell’Associazione Olga, una realtà nata nel 2024 per la promozione e la tutela dei diritti, con particolare riferimento a persone di ogni genere ed età che abbiano subito qualsiasi tipo di maltrattamento, violenza, abuso o aggressione fisica o psicologica.

Domani sera (domenica) l’ospite sarà Davide Motto, referente della salute mentale del coordinamento nazionale Comunità Accoglienti. Con lui si parlerà di salute mentale, dei percorsi di cura e di sostegno dedicati ai malati psichiatrici nelle comunità accoglienti e tratteremo i temi dell’umanità, dell’inclusione, della riabilitazione e del reinserimento sociale e lavorativo di persone che vivono in condizioni di fragilità.

© Riproduzione riservata