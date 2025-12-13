L’associazione “Sbadabammm” traccia un bilancio di fine anno attraverso il coordonatore Gabriele Cima, partendo dal trofeo Annicchetta in ricordo di Sara Pagliari. “Prima di tutto ringraziamo Cremona Gran Prix, Atletica Arvedi e tutte le Associazioni, sponsor e persone che ci hanno aiutato in qualsiasi modo. Abbiamo avuto un’affluenza di iscritti che non ci aspettavamo e, quindi, siamo riusciti a fare qualcosa in più per la comunità e le associazioni.

“In accordo con Elena Valbuena e Samuele Morenghi la quota di iscrizione del gruppo CremonaCorre è stata versata per intero a Sbadabammm. Poi abbiamo appoggiato economicamente la associazioni di Annicco per l’acquisto di materiale sportivo e qui abbiamo una grande novità: nasce la squadra di basket tutta al femminile “Sara’s girls”.

L’associazione ha inoltre contribuito alla cooperativa “LA NUVOLA” di Orzinuovi che utilizzerà la somma per i bambini con spettro autistico, in ricordo dell’impegno sempre mostrato da compianto Niccolò Guarino.

Ad Annicco, infine, in Piazza Misani, è stata posizionata una statua della Madonna Rosa Mistica che veglia su tutti gli sportivi.

“Ci vediamo il 23 maggio 2026 con altre iniziative nel frattempo auguro a tutti un Santo Natale ed un 2026 all’altezza delle aspettative di ciascuno di noi”, conclude Cima.

