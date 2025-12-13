Gravissimo investimento questa mattina alle 11 sulle strisce pedonali di viale Concordia, in prossimità della rotonda che immette in via Cà del Ferro. Un uomo di 90 anni che stava attraversando la strada verso il lato della chiesa della Beata Vergine, è stato investito e trascinato per acuni metri da un’auto in corsa in direzione di via Postumia. Il conducente non si è fermato la ma terribile scena è stata vista da alcuni testimoni che sono stati in grado di riferire modello dell’auto e targa ai carabinieri, intervenuti con la pattuglia della Radiomobile.

Gli accertamenti hanno consentito ai militari di risalire all’intestatario della vettura e ora si sta procedendo per indivudare il conducente.

L’anziano si trova ricoverato all’ospedale in codice rosso con trauma cranico ed altre contusioni.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata