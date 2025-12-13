Ultime News

13 Dic 2025 Qual è il film di Natale preferito?
Ecco i risultati del sondaggio
13 Dic 2025 Annicco, bilancio di fine anno
per il gruppo Sbadadammm
13 Dic 2025 Anziano investito sulle strisce
pedonali: fuggito il conducente
13 Dic 2025 La Scuola Classica di Cremona,
33° annuario al Liceo Manin
13 Dic 2025 Rotary e Rise Against Hunger
300 volontari contro la fame
Video Pillole

Carabinieri, nel 2025 quasi 700 arresti nella Provincia di Messina

MESSINA (ITALPRESS) – “Nel corso dell’anno 2025, i Carabinieri in provincia di Messina hanno arrestato quasi 700 persone, denunciato oltre 4.000 soggetti e intensificato i controlli sul territorio con circa 176 mila persone identificate e 130 mila veicoli controllati”. Lo ha dichiarato il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Lucio Arcidiacono nel tradizionale scambio di auguri di Natale tra il Comando provinciale dei Carabinieri e la stampa cittadina. l comandante ha infine annunciato l’arrivo complessivo di 79 nuovi militari, destinati a rafforzare le diverse compagnie del territorio provinciale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

xr6/tvi/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...