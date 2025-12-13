E’ ormai tradizione che la prima settimana di gennaio a Cremona si riunisca l’orchestra dell’MF Orchestracademy per approfondire il grande repertorio sinfonico. In questi anni i ragazzi dell’IMF Orchestracademy, sotto la guida esperta di Ya-Wen Köhler-Yang e la carica

giovanile di Gioele Uberti Foppa, hanno affrontato con grande freschezza le grandi partiture di Schubert, Beethoven, Čajkovskij, Dvořák.

Per l‘edizione 2026 in serbo grandissime novità. Marco Pierobon, musicista di fama mondiale, ricoprirà il ruolo sia di direttore musicale che di solista, guidando l’orchestra in un programma molto diverso dalle precedenti edizioni. Una musica piena di energia, un direttore pieno ed emozioni che coinvolgerà con passione ed entusiasmo i 60 elementi dell’orchestra.

L’IMF Orchestracademy si ritroverà a Cremona dall’1 al 6 gennaio 2026 e si esibirà in 2 concerti:

Crema 5 gennaio ore 21, Auditorium Manenti

Cremona 6 gennaio ore 15.30, chiesa di San Pietro al Po

Inoltre quest’anno la produzione sarà ripresa nel mese di maggio con due concerti straordinari: Pavia 10 maggio Milano Teatro Arcimboldi 11 maggio

I concerti sono aperti al pubblico a titolo gratuito e senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento

posti. Le offerte raccolte sostengono attività di carità, educazione e sviluppo in tutto il mondo.

Programma:

Beethoven, Egmont ouverture

Musorgskij, Una notte sul monte Calvo

Smetana, La Moldava

Pierobon, Morricone Tribute

