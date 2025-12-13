Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Cronaca

Concerto dell'Epifania a S. Pietro
con la IMF Orchestracademy

E’ ormai tradizione che la prima settimana di gennaio a Cremona si riunisca l’orchestra dell’MF Orchestracademy per approfondire il grande repertorio sinfonico. In questi anni i ragazzi dell’IMF Orchestracademy, sotto la guida esperta di Ya-Wen Köhler-Yang e la carica
giovanile di Gioele Uberti Foppa, hanno affrontato con grande freschezza le grandi partiture di Schubert, Beethoven, Čajkovskij, Dvořák.

Per l‘edizione 2026 in serbo grandissime novità. Marco Pierobon, musicista di fama mondiale, ricoprirà il  ruolo sia di direttore musicale che di solista, guidando l’orchestra in un programma molto diverso dalle precedenti edizioni. Una musica piena di energia, un direttore pieno ed emozioni che coinvolgerà con  passione ed entusiasmo i 60 elementi dell’orchestra.

L’IMF Orchestracademy si ritroverà a Cremona dall’1 al 6 gennaio 2026 e si esibirà in 2 concerti:
Crema 5 gennaio ore 21, Auditorium Manenti
Cremona 6 gennaio ore 15.30, chiesa di San Pietro al Po

Inoltre quest’anno la produzione sarà ripresa nel mese di maggio con due concerti straordinari: Pavia 10 maggio Milano Teatro Arcimboldi 11 maggio
I concerti sono aperti al pubblico a titolo gratuito e senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento
posti. Le offerte raccolte sostengono attività di carità, educazione e sviluppo in tutto il mondo.

Programma:
Beethoven, Egmont ouverture
Musorgskij, Una notte sul monte Calvo
Smetana, La Moldava
Pierobon, Morricone Tribute
L’IMF Orchestracademy si ritroverà a Cremona dall’1 al 6 gennaio 2026 e si esibirà in 2 concerti:
– Crema 5 gennaio ore 21, Auditorium Manenti
– Cremona 6 gennaio ore 15.30, chiesa di San Pietro al Po
Inoltre quest’anno la produzione sarà ripresa nel mese di maggio con due concerti straordinari:
– Pavia 10 maggio
– Milano Teatro Arcimboldi 11 maggio
I concerti sono aperti al pubblico a titolo gratuito e senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento
posti. Le offerte raccolte sostengono attività di carità, educazione e sviluppo in tutto il mondo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...