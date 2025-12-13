Ultime News

13 Dic 2025 Qual è il film di Natale preferito?
Ecco i risultati del sondaggio
13 Dic 2025 Annicco, bilancio di fine anno
per il gruppo Sbadadammm
13 Dic 2025 Anziano investito sulle strisce
pedonali: fuggito il conducente
13 Dic 2025 La Scuola Classica di Cremona,
33° annuario al Liceo Manin
13 Dic 2025 Rotary e Rise Against Hunger
300 volontari contro la fame
Ex Ilva, Decaro “La decarbonizzazione ha costi, lo Stato deve fare la sua parte”

ROMA (ITALPRESS) – “La decarbonizzazione comporterà un impegno economico importante, credo che lo Stato deve fare la sua parte e si deve occupare di un settore strategico”. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine di Atreju. “La decarbonizzazione comporterà l’abbattimento dell’inquinamento ma anche una riduzione dei posti di lavoro – osserva -, bisognerà preoccuparsi di attrarre nuovi investimenti per mantenere i livelli occupazionali”.

