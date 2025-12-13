Anche quest’anno la Comunità Masci di Cremona è impegnata a portare sul territorio la Luce della Pace proveniente da Betlemme. “Dona pensieri di pace” è il messaggio che quest’anno accompagna l’iniziativa, in riferimento alle prime parole del Santo Padre Leone XIV.

Nel primo pomeriggio di sabato è arrivata a Cremona la Luce della pace di Betlemme, accolta nella chiesa di San Girolamo da canti, preghiere e momenti di riflessione. Nel tardo pomeriggio la fiamma della Luce della pace di Betlemme è stata offerta sotto la loggia della Bertazzola della Cattedrale dove era possibile accendere ceri e lampade per portare la Luce, unitamente al suo messaggio, nelle proprie case e comunità.

Come consueto la Comunità Masci di Cremona porterà la Luce della pace di Betlemme anche in alcune parrocchie e luoghi simbolo del territorio, come l’Hospice dell’Ospedale di Cremona in occasione della Messa del 24 dicembre alle 17.

