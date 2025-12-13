Medicina, Bernini “Con la riforma scardiniamo le lobby”

PALERMO (ITALPRESS) – “Credo sia la riforma che scardina più lobby che mi sia capitato di vedere negli ultimi 25 anni. Abbiamo scardinato la lobby della formazione costosissima per test universitari, mnemonici, selettivi e non formanti. Abbiamo scardinato la lobby dei test. Abbiamo scardinato la lobby dei professori che si mettevano a disposizione per fare ripetizioni e lezioni private su test mnemonici. Abbiamo scardinato la lobby di chinon vuole far entrare nessuno perché ritiene che i medici siano già sufficienti”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall’Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo, parla della riforma dell’accesso a medicina.

xd6/sat/mca1