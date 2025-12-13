Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Video Pillole

Medicina, Renzi “Inutile attaccare studenti, numero chiuso non è stato abolito”

ROMA (ITALPRESS) – “L’importante è che si facciano delle riforme tutti insieme e che siano vere. Perché quando si dice che si fa il superamento del numero chiuso e poi si trasforma il test in un semestre filtro prendendo in giro gli studenti, questa non è una riforma. Ed è inutile attaccare gli studenti dandogli dei poveri comunisti perché il problema non era lo studente povero comunista. Il problema è che la Bernini aveva detto aboliamo il numero chiuso e non l’hanno abolito. Se facciamo le riforme facciamole sul serio”. Lo ha detto il leader e senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di Atreju.

xl5/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...