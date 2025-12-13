Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Cronaca

Polizia di Stato in centro
Informazione e prevenzione

Mattinata all’insegna della prevenzione da parte della Polizia di Stato in centro città. Un’iniizativa della Questura per promuovere l’app youpol che consente di inviare direttamente alla centrale operativa la segnalazione di un problema e ricevere così aiuto nel più breve tempo possibile. Al gazebo informativo di fronte alla Loggia dei Militi, è stato possibile ricevere materiale informativo e consigli.

Impegnate una pattuglia a cavallo e una appiedata, anche per prevenire furti e borseggi nell’area del mercato.

