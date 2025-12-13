Mattinata all’insegna della prevenzione da parte della Polizia di Stato in centro città. Un’iniizativa della Questura per promuovere l’app youpol che consente di inviare direttamente alla centrale operativa la segnalazione di un problema e ricevere così aiuto nel più breve tempo possibile. Al gazebo informativo di fronte alla Loggia dei Militi, è stato possibile ricevere materiale informativo e consigli.

Impegnate una pattuglia a cavallo e una appiedata, anche per prevenire furti e borseggi nell’area del mercato.

