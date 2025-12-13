Un incidente stradale a Cremona, al rondò della Castelleonese che immette nel quartiere Cambonino, è costato la vita a una donna di circa 70 anni.

Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 9:00 di sabato, ha coinvolto due automobili: una Citroen DS, rimasta danneggiata nella parte frontale sinistra e il cui guidatore è rimasto illeso, e una Chevrolet Matiz, a bordo della quale viaggiava la vittima nel sedile posteriore, insieme ad autista e un altro passeggero.

In seguito all’impatto, la Matiz si è ribaltata e per la donna c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, ambulanze della Croce Verde e Croce Rossa e l’automedica. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Nell’impatto, oltre alla donna deceduta, sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 86 anni e due uomini di 49 e 50 anni, tutti soccorsi dal personale sanitario e per uno di questi si è reso necessario il ricovero all’ospedale Maggiore.

Lunghe code in tangenziale per permettere i rilievi e la messa in sicurezza della rotatoria, parzialmente chiusa.

Giuliana Biagi

