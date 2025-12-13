Ucraina, Crosetto “L’Europa deve fare di tutto per ottenere una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Ucraina cedere o meno i territori è una decisione puramente loro. Sono loro che sono morti per difenderli fino ad adesso”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, presente oggi pomeriggio ad Atreju. “L’Europa deve fare di tutto per ottenere la pace in modo che non sia ingiusta, che non sacrifichi troppo” per l’Ucraina, ha aggiunto il ministro.

