Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Video Pillole

Ucraina, Crosetto “L’Europa deve fare di tutto per ottenere una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Ucraina cedere o meno i territori è una decisione puramente loro. Sono loro che sono morti per difenderli fino ad adesso”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, presente oggi pomeriggio ad Atreju. “L’Europa deve fare di tutto per ottenere la pace in modo che non sia ingiusta, che non sacrifichi troppo” per l’Ucraina, ha aggiunto il ministro.

xl5/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...