13 Dic 2025 Terribile scontro al rondò
Perde la vita una donna
13 Dic 2025 Cremo, servono cuore e grinta
per resistere alla carica del Toro
12 Dic 2025 Il violento decrescendo di Rkomi
si prende il teatro Ponchielli
12 Dic 2025 Sport e valori, il vicedirettore
di RaiSport a Cremona
Violenza sulla moglie: 4 anni
di reclusione per un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno rintracciato e arrestato – lo scorso 10 dicembre – un 38enne in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona. L’uomo dovrà scontare 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2014 al 2023, reato aggravato dalla presenza di minori, ai danni dell’ex compagna convivente.

L’uomo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona dove sconterà la pena.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona sono sempre attenti e pronti ad efficaci risposte in ordine a reati ai danni di vittime vulnerabili, continuando con incessante impegno nell’ambito della violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne.

