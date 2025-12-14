Gli ottoni dell’Opera della Scala, insieme al maestro Fausto Caporali all’organo Mascioni sono stati i protagonisti del concerto di Natale domenica pomeriggio nella Cattedrale di Cremona. In programma le musiche tradizionali natalizie eseguite a Gianni Dallaturca e Nicola Martelli alla tromba, Roberto Miele al corno, Giuseppe Grandi al trombone e Alberto Tondi al bassotuba. L’evento è stato sostenuto dalla Fondazione Arvedi Buschini. Gremita la Cattedrale con tanti cremonesi e turisti di passaggio che hanno voluto assistere a questo regalo di Natale per la città.

La musica è diventata ancora più sublime grazie agli affreschi di Boccaccio Boccaccino della navata centrale che sono stati raccontati nell’introduzione al concerto dal rettore della Cattedrale mons. Gianluca Gaiardi e che rimandano alla mostra in corso al Museo Diocesano.

