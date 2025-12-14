Ultime News

14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
14 Dic 2025 Cattedrale come la "Scala"
per il concerto di Natale
14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
Gli ottoni dell’Opera della Scala, insieme al maestro Fausto Caporali all’organo Mascioni sono stati i protagonisti del concerto di Natale domenica pomeriggio nella Cattedrale di Cremona. In programma le musiche tradizionali natalizie eseguite a Gianni Dallaturca e Nicola Martelli alla tromba, Roberto Miele al corno, Giuseppe Grandi al trombone e Alberto Tondi al bassotuba. L’evento è stato sostenuto dalla Fondazione Arvedi Buschini. Gremita la Cattedrale con tanti cremonesi e turisti di passaggio che hanno voluto assistere a questo regalo di Natale per la città.

La musica è diventata ancora più sublime grazie agli affreschi di Boccaccio Boccaccino della navata centrale che sono stati raccontati nell’introduzione al concerto dal rettore della Cattedrale mons. Gianluca Gaiardi e che rimandano alla mostra in corso al Museo Diocesano.

