Lupi “Da 30 anni il centrodestra è unito, lavoriamo per cambiare l’Italia”





ROMA (ITALPRESS) – “Dal 1994 il centrodestra è unito e compatto portando le sue differenze e questa giornata finale lo dimostra. Stiamo lavorando veramente per cambiare l’Italia e adesso abbiamo delle sfide importanti dal referendum per la giustizia all’approvazione della legge di bilancio”. Lo afferma Maurizio Enzo Lupi, deputato e presidente di Noi Moderati, a margine dell’ultima giornata ad Atreju. xb1/vbo/mca3

