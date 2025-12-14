Ultime News

14 Dic 2025 Ferraroni a CR1: “Trasformare
le difficoltà in opportunità”
14 Dic 2025 Inaugurata la nuova Macelleria
Bellini in Piazza Vida
14 Dic 2025 Natale in salsa sudamericana,
i Voz Latina incantano Sant'Agostino
14 Dic 2025 Santa Lucia, nella campagna
cremonese la tradizione si ripete
14 Dic 2025 A Torino una buona Cremonese,
decisivo il mancato rigore
Lupi “Da 30 anni il centrodestra è unito, lavoriamo per cambiare l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal 1994 il centrodestra è unito e compatto portando le sue differenze e questa giornata finale lo dimostra. Stiamo lavorando veramente per cambiare l’Italia e adesso abbiamo delle sfide importanti dal referendum per la giustizia all’approvazione della legge di bilancio”. Lo afferma Maurizio Enzo Lupi, deputato e presidente di Noi Moderati, a margine dell’ultima giornata ad Atreju. xb1/vbo/mca3

