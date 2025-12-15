Ultime News

15 Dic 2025 Nuova data nel tour di Alfa
A Giugno all'arena estiva Infinity1
15 Dic 2025 Torna a splendere la Statua
di Santa Lucia
15 Dic 2025 Michel Marchi presenta le
sue ricette (anche con le nutrie)
15 Dic 2025 Maltrattamenti alla compagna:
disposta perizia psichiatrica
15 Dic 2025 Borse di studio Industriali:
160 premiati al Ponchielli
Video Pillole

Agsm Aim diventa Magis, nuovo brand per lo sviluppo nazionale

VERONA (ITALPRESS) – È Magis il nuovo brand che prenderà il posto di AGSM AIM. Nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. L’ambizione: essere un brand capace di posizionare l’azienda tra i leader nazionali.
Il nuovo brand è stato presentato ufficialmente durante la festa di Natale del Gruppo, che ha riunito oltre settecento
collaboratrici e collaboratori. Erano presenti il consigliere delegato Alessandro Russo, il presidente Federico Testa, il
vicepresidente Stefano Fracasso, il Consiglio di amministrazione della capogruppo e delle sei Business Unit. A condividere il momento del reveal anche i sindaci dei Comuni di Verona e Vicenza, soci del Gruppo, Damiano Tommasi e Giacomo Possamai.

f29/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...