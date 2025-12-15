Biglietti settore ospiti, Abodi “Perseguire l’accessibilità, ma decidono i club”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ognuno deve fare il suo mestiere. La Lega Calcio deve dare degli orientamenti, i club fanno politiche ognuno per conto suo come ritengono più opportuno. E’ chiaro che lo sport, il calcio in particolare, è fatto soprattutto per chi lo va a vedere oltre che per chi lo pratica. Quindi, renderlo accessibile anche attraverso una biglietteria che almeno in parte sia alla portata di tutti, è un obiettivo da perseguire. D’altro canto, non possiamo intervenire e incidere sulle scelte delle società”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione del Centro sportivo Borsellino a Palermo. “Quando andavo allo stadio ricordo che in curva costava molto poco, oggi la curva costa come una tribuna di allora. Possiamo solo auspicare che si tenga conto che ci sono persone che non hanno la possibilità dal punto di vista finanziario. Ma ai club l’ultima parola”.

