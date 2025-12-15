Ultime News

15 Dic 2025 Prevenzione truffe, collaborazione
tra Carabinieri e Padania Acque
15 Dic 2025 Rubavano in case e negozi:
foglio di via per due giovani
15 Dic 2025 Rotatorie pericolose, Tacchini:
"Bande sonore anti-distrazione"
15 Dic 2025 Cassa Padana e Legambiente
premiano il senso civico a scuola
15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
Video Pillole

Bucci “La Liguria cresce, con la riforma sanità più vicina ai cittadini”

MILANO (ITALPRESS) – “Tra un anno verrò qui a far vedere che la riforma della sanità è un fatto ed è riuscita veramente”. Lo afferma Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. Un bilancio di fine 2025, a poco più di un anno dall’insediamento della sua giunta, che parte dalla sanità e tocca i temi dell’economia: “La Liguria – dice il governatore – è già cresciuta negli ultimi cinque anni” e nell’ultimo “è cresciuta ancora di più”.
Sul tavolo la riforma della sanità approvata la settimana scorsa in Consiglio regionale: tra i punti chiave, una sola azienda per tutta la regione e il coordinamento degli ospedali genovesi.
“Questa riforma non è fatta per risparmiare, ma per mettere risorse dove servono – ricorda Bucci -. Anzi, prevediamo che le risorse aumenteranno nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Siamo pronti a spendere di più, ma spendere sul territorio, vicino al cittadino”.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...