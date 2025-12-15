Dopo il successo della prima edizione, torna anche per l’anno scolastico 2025/2026 il premio “Azioni di cittadinanza attiva e sostenibile”, promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona, in collaborazione con Cassa Padana e con il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona.

L’iniziativa, rivolta alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della scuola come luogo di crescita civica, di partecipazione e di costruzione di comportamenti responsabili. Attraverso percorsi di ricerca, riflessione e creatività, le classi sono invitate ad affrontare anche in questa edizione la tematica “Ambiente e sostenibilità ambientale”, sviluppando progetti capaci di unire conoscenza, immaginazione e impegno concreto.

Il bando, diffuso a novembre 2025, vede la scadenza del 9 marzo 2026 per la consegna degli elaborati. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 26 marzo 2026 nella tradizionale cornice della Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, occasione in cui verranno presentati i lavori vincitori e consegnati i riconoscimenti alle classi partecipanti.

“Con questa seconda edizione – sottolineano il sindaco Andrea Virgilio e l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi – vogliamo consolidare un percorso educativo che ha dimostrato di saper coinvolgere profondamente studenti e insegnanti. L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità è oggi una delle forme più concrete di cittadinanza attiva: attraverso la scuola, luogo privilegiato di crescita e partecipazione, coltiviamo il senso di responsabilità verso la comunità e il territorio. È un investimento sulle competenze civiche e sociali dei ragazzi, ma anche un modo per riconoscere il valore dell’impegno quotidiano di docenti e dirigenti scolastici”.

Anche Cassa Padana, che fin dalla prima edizione ha sostenuto con convinzione il progetto, rinnova il proprio impegno a fianco delle scuole del territorio. “Per una Banca di Credito Cooperativo – dichiara Fabio Tambani, referente dell’Ufficio Comunicazione di Cassa Padana – investire in iniziative che uniscono educazione, creatività e attenzione per l’ambiente significa promuovere concretamente lo sviluppo della comunità e accompagnare le nuove generazioni nella crescita civile. Favorire nei ragazzi la consapevolezza che le azioni quotidiane possano trasformarsi in gesti di grande valore civico, è parte integrante della missione cooperativa: sostenere il territorio, rafforzare il senso di appartenenza e contribuire alla costruzione di un futuro equo e sostenibile per tutti”.

Il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona accompagnerà anche questa edizione del premio con attività di supporto, testimonianze e materiali di approfondimento, offrendo alle scuole strumenti per affrontare i temi della sostenibilità in modo attivo e laboratoriale.

La prima edizione, conclusasi nella primavera del 2024, ha visto una partecipazione molto positiva delle scuole cittadine e ha premiato i progetti delle scuole Vida e Anna Frank, riconoscendo la qualità, l’originalità e l’impegno dei percorsi sviluppati dagli studenti. L’entusiasmo e la creatività dimostrati allora rappresentano oggi il punto di partenza per una nuova fase del progetto, sempre più orientata a rendere le giovani generazioni protagoniste del cambiamento.

Tutti i materiali e le informazioni sul bando, comprese le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione, saranno anche pubblicati sul sito del Comune di Cremona e diffusi attraverso i canali di comunicazione di Cassa Padana e Legambiente Vedo Verde Cremona.

