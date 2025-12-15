I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato un uomo di 30 anni ritenuto responsabile di una tentata rapina, commessa presso un supermercato di Castelverde e porto abusivo di arma da taglio.

I militari, nella serata del 10 dicembre scorso, erano intervenuti a seguito della richiesta dell’addetto alla sicurezza, che aveva segnalato un uomo per sospetto furto di diversa merce ed era stato da questi spintonato più volte e minacciato anche con un coltello nel tentativo, poi raggiunto, di guadagnare la fuga.

Durante la fuga l’uomo aveva abbandonato la merca rubata, dal valore di quasi 200 euro.

L’intervento tempestivo di due pattuglie dei Carabinieri, una della Sezione Radiomobile di Cremona ed una della Stazione di Soresina, ha permesso di fermare l’uomo poco distante, a circa 300 metri dal supermercato, a bordo di un monopattino. La perquisizione personale ha consentito di trovare il coltello utilizzato per la rapina, che custodiva in una tasca e posto sotto sequestro.

Al termine di questi accertamenti, l’uomo, identificato in un 30enne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina aggravata e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

