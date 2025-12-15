Ultime News

15 Dic 2025 Nuova data nel tour di Alfa
A Giugno all'arena estiva Infinity1
15 Dic 2025 Torna a splendere la Statua
di Santa Lucia
15 Dic 2025 Michel Marchi presenta le
sue ricette (anche con le nutrie)
15 Dic 2025 Maltrattamenti alla compagna:
disposta perizia psichiatrica
15 Dic 2025 Borse di studio Industriali:
160 premiati al Ponchielli
Video Pillole

Cultura, censiti 30 mila beni del patrimonio immateriale italiano

ROMA (ITALPRESS) – Oltre trentamila elementi di patrimonio culturale censiti: riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici. E’ stato presentato alla Camera dei Deputati lo stato di attuazione del primo “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”. Il progetto, avviato nel 2023 e promosso da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, in collaborazione con ANCI e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, sotto la supervisione del Ministero della Cultura, è finalizzato alla raccolta di tutto ciò che rappresenta le radici italiane, e si traduce concretamente nel portale radiciculturali.it.

mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...