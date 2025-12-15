Ultime News

15 Dic 2025 Premiati i vincitori del XIV Torneo
mondiale di Microfiabe
15 Dic 2025 Volontariato e convivialità: auguri
di Natale per la Protezione Civile
15 Dic 2025 Scuola Materna S. Giovanni, cresce
ancora il numero degli iscritti
15 Dic 2025 Alla Pace festeggiati
cinque ultacentenari
14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
Video Pillole

De Iuliis, con la formazione continua IoT e realtà aumentata entrano in azienda

La De Iuliis Macchine, attiva dal 1985 nella lavorazione dell’acciaio, ha scelto di crescere puntando su formazione continua, innovazione tecnologica e sostenibilità. Grazie ai piani avviati con Fondimpresa, l’azienda ha introdotto IoT, realtà aumentata e robotica di saldatura, trasformando i processi interni e ampliando le competenze dei suoi operatori. Un percorso che mostra come la formazione possa orientare un’intera organizzazione verso un modello produttivo più moderno, sicuro e competitivo.
abr/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...