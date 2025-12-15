Ultime News

15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
15 Dic 2025 "Agrifood basket bond": 75 milioni
per le Pmi dell'agroalimentare
15 Dic 2025 Piloni a Casalmorano: elogi
per gli Amici del Presepio
Video Pillole

Fenomeni migratori in Sicilia, Iacolino “Giusto approccio per integrazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ in atto un percorso che ha assistito queste attività, svolte congiuntamente fra i due assessorati secondo un modello di integrazione socioassistenziale che vedrà nelle case di comunità, che verranno attivate entro la prima metà del 2026, il giusto approccio per l’integrazione che parte da una formazione più consolidata rispetto al tema, da un’offerta formativa certamente migliore e da un’integrazione che metta al centro la persona”. Lo ha detto Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, a margine della quarta Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, dal titolo ‘Per una rete integrata dei diritti in Sicilia’.

