Fincantieri, Folgiero “La storia è un trampolino per costruire il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “La storia è un trampolino per il futuro, dà forza, radici e coraggio ma diventa importante se ti spinge in avanti”. Noi vogliamo “raccontare come Fincantieri ha partecipato a ciascuna fase della storia del Paese. I progetti della Fondazione” vogliono promuovere “la cultura, sia quella dell’innovazione che quella sociale, ma anche la cultura del passato. Oggi lanceremo lo Young Advisory board, ovvero la voglia di pensare al futuro partendo dal passato ma con dentro i giovani”. Così Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, in occasione dell’evento “Una Storia di Innovazione”. “La Fondazione rappresenta uno strumento strategico per rafforzare il legame con i territori, valorizzare il nostro patrimonio. Attraverso progetti concreti e visione di lungo periodo, confermiamo l’impegno di Fincantieri a essere non solo motore economico, ma anche riferimento culturale e sociale per le comunità in cui operiamo”, assicura.

