15 Dic 2025 Aggressione alla Ciocco, pm
chiede 4 anni per il maggiorenne
15 Dic 2025 "Novità a Cremona", interrogazione
sui senza dimora in città
15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
Focus Salute – Fibromi uterini, quali sono le terapie più efficaci

MILANO (ITALPRESS) – Fibromi dell’utero: quali sono le terapie più efficaci? Nel centoquattordicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le tre grandi linee di terapia dei fibromi: medica, con farmaci; con radiologia interventistica; oppure con chirurgia, approfondendo indicazioni e limiti di ciascuna scelta terapeutica.

