Focus Salute – Fibromi uterini, quali sono le terapie più efficaci

MILANO (ITALPRESS) – Fibromi dell’utero: quali sono le terapie più efficaci? Nel centoquattordicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le tre grandi linee di terapia dei fibromi: medica, con farmaci; con radiologia interventistica; oppure con chirurgia, approfondendo indicazioni e limiti di ciascuna scelta terapeutica.

sat/gsl