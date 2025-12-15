GKSD, Ghribi a Bengasi per accordi su salute e ambiente “Crediamo nella Libia”





BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Salute, ambiente ed energia pulita al centro dell’incontro a Bengasi tra il presidente di GKSD, Kamel Ghribi, e il direttore generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, Belqasem Khalifa Haftar. Nel settore sanitario, GKSD ha presentato offerte tecniche ed esecutive integrate per la manutenzione, il rinnovamento, lo sviluppo, la gestione e l’operatività del Centro Medico di Bengasi secondo i più alti standard medici e amministrativi, nonché per la gestione del Centro Nazionale Oncologico, dei nuovi ospedali di pediatria e di ostetricia-ginecologia, e dell’Ospedale Didattico di Al-Marj. Durante l’incontro, Ghribi ha offerto la realizzazione di due impianti per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani a Bengasi, capaci di produrre energia elettrica dalla trasformazione dei rifiuti: un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale, ridurre l’impatto ecologico e favorire la transizione verso fonti di energia pulita. “Vogliamo contribuire con determinazione al successo di questo straordinario Paese – ha detto Ghribi -. Siamo in grado di offrire esperienze e competenze capaci di supportare un disegno di sviluppo moderno ed efficiente. Lo faremo con convinzione ed entusiasmo perché crediamo in questa Nazione e nel suo popolo”.

