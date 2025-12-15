Sindaco, scrittore e cuoco, Michel Marchi è stato tra i sindaci più giovani: dal 2014 (quando aveva 27 anni) guida Gerre de’ Caprioli, appassionato di cucina, grazie anche a nonna Pina e agli assaggi di nonno Angelo ha deciso di scrivere un ricettario, che sarà presentato mercoledi alle ore 21 nella sala consigliare del paese alle porte di Cremona.

Uomo di fiume e di terra ma anche giramondo, Michel Marchi nel suo volume tra aneddoti e piatti tradizionali presenta una serie di ricette con una interessante appendice sulle erbe che si trovano nella campagna cremonese buone in cucina ma anche salutari.

E tra le curiosità si va indietro a quell’idea geniale del sindaco che nel 2018 come soluzione al problema infestante delle nutrie disse che andavano cucinate e mangiate. Naturalmente nel libro, per i più coraggiosi che la vogliono provare, si trova un capitolo con tutte le ricette.

Michel Marchi, studi da ragioniere ma avrebbe voluto fare il cuoco, ha un sogno nel cassetto. A domanda: “aprirebbe un ristorante dove si servono anche le nutrie?”, orridendo ha risposto cosi: “Se potessi lo farei domani mattina”.

