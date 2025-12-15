Ultime News

15 Dic 2025 Aggressione alla Ciocco, pm
chiede 4 anni per il maggiorenne
15 Dic 2025 "Novità a Cremona", interrogazione
sui senza dimora in città
15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
Video Pillole

Mattarella “La comunità internazionale sostenga il cessate il fuoco a Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “La tragedia di Gaza, con il suo carico di sofferenza civile e il persistente alto rischio di escalation, continua a esporre il Medio Oriente a nuove lacerazioni. Il raggiungimento del cessate il fuoco, per quanto fragile, richiede il fermo sostegno di tutta la comunità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori a Roma.

xi2/sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...