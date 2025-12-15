Maxi operazione contro lo spaccio di droga a Catania, 38 misure cautelari





CATANIA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Polizia di Stato a Catania contro lo spaccio di droga. Su disposizione della Procura Distrettuale etnea, gli agenti hanno eseguito 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini stranieri di varie nazionalità. Per altri due indagati il Gip ha disposto il divieto di dimora nel comune di Catania e l’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. L’indagine ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza per detenzione e spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione e ricettazione. Al centro dell’attività investigativa il quartiere storico di San Berillo Vecchio, dove, grazie a sistemi di videosorveglianza, è stata documentata una vera e propria piazza di spaccio gestita da un gruppo di extracomunitari di origine africana. Gli indagati, singolarmente o in concorso, presidiavano le strade del rione ventiquattro ore su ventiquattro, accompagnando o indirizzando gli acquirenti in punti prestabiliti per la contrattazione e la cessione della droga. Lo stupefacente veniva nascosto in luoghi insospettabili come fessure dei muri, bidoni dei rifiuti e tombini. Nel periodo di osservazione sono state documentate migliaia di cessioni di cocaina, crack, marijuana e hashish. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un secondo livello dell’organizzazione, composto da fornitori locali che garantivano rapidi rifornimenti direttamente sui luoghi di spaccio. Nel corso dell’inchiesta sono state arrestate anche altre 16 persone e denunciate 12. Tra i reati contestati figurano anche episodi di rapina, estorsione e ricettazione di veicoli rubati.

