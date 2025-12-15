Ultime News

Milano-Cortina, Pippo Inzaghi tedoforo “Speciale portare la fiaccola a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per uno sportivo penso sia il massimo poter fare una cosa simile. Sono molto emozionato, portare la fiaccola a Palermo rappresenta per me qualcosa di speciale”. Lo ha dichiarato il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi, tedoforo a Palermo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Mi auguro di regalare ai tifosi rosanero tante soddisfazioni, ma oggi è una giornata speciale e molto emozionante per me. Quei 200 metri penso che me li ricorderò per tutta la vita”.

