Dopo il successo del suo tour indoor, che continuerà anche nell’autunno del 2026, Alfa ha annunciato le nuove date estive e tra queste c’è anche Cremona: il 22 giugno all’Arena estiva Infinity1, in zona Fiera.

La notizia è arrivata a sorpresa sui suoi profili social: “Che non mi si dica più che spoilero sempre tutto!” ha scritto Alfa.

Al momento i concerti sono 13 e i biglietti saranno disponibili da domani (16 dicembre) alle ore 14. Come ha spiegato Alfa, il calendario è in continuo aggiornamento.

Alfa, che si trova attualmente a New York, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani a 17 anni senza grandi aspettative, ma la sua passione è diventata ben preso una professione. Nel 2020 si è diplomato al liceo classico e sono arrivati i primi successi nella musica con il brano “Cin Cin”. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Before Wanderlust”, a cui era seguito nel 2021 “Nord”. Nel 2020 ha duettato con Annalisa nel brano “San Lorenzo” e nel 2022 ha composto la versione italiana di Snap, singolo internazionale della cantante armena Rosa Linn.

Nel 2023 esce “Bellissimissima”, con cui ha scalato le classifiche italiane; la consacrazione è arrivata a febbraio 2024, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vai”.

© Riproduzione riservata