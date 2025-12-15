Palermo, Abodi “Concretezza indispensabile per non restare prigionieri cronaca”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo sport è determinante e deve arrivare possibilmente prima della cronaca. Non sempre ci riusciamo ma, come a Caivano, cerchiamo di fare tesoro della cronaca, accelerare il processo di infrastrutturazione e rendere quei luoghi accessibili, decorosi e multi-funzionali. Spero che aiuti questa comunità a trovare i servizi sportivi indispensabili per la qualità della vita delle persone di tutte le età”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi nel capoluogo siciliano per visitare lo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia. “Il governo è sempre presente e cerca di non essere distante dalle esigenze del cittadino, passando per le amministrazioni del territorio. Il Comune di Palermo sta facendo molto, lo stadio avrà tempi più lunghi mentre questo impianto sarà messo a disposizione entro i primi giorni del 2026. Siamo nell’ambito della concretezza, indispensabile per non restare prigionieri della cronaca nera”.

pc/azn