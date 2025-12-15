Palermo, Anello “Con Skatepark a Bonagia segnale di attenzione alle periferie”

PALERMO (ITALPRTESS) – “Il nuovo Skatepark a Bonagia è un segnale di attenzione alle periferie. Avremo una pista di Skate di livello internazionale, un campo polifunzionale operativo e che annesso alla struttura esisrtente farà diventare questo un vero e porprio centro sportivo. Abbiamo già in itinere una pista nella zona del centro della città, ma questa sarà una pista di livello internazionale che la federazione ha molto apprezzato e che sicuramente omologherà”. Lo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello visitando lo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia.

