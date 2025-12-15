Palermo, Lagalla “Avanti lavoro per riqualificazione impianti sportivi”

PALERMO (ITALPRESS) “L’amministrazione Comunale , insieme al governo regionale sta portando avanti un lavoro per la riqualificazione e la restituzione ai palermitani di impianti sportivi fermi, in alcuni casi da decenni. Stiamo cercando di portare lo sport, non solo dove già c’era, ma in tutti i quartieri della città”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in occasione della visita allo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia.

xd6/pc/mca2