15 Dic 2025 Prevenzione truffe, collaborazione
tra Carabinieri e Padania Acque
15 Dic 2025 Rubavano in case e negozi:
foglio di via per due giovani
15 Dic 2025 Rotatorie pericolose, Tacchini:
"Bande sonore anti-distrazione"
15 Dic 2025 Cassa Padana e Legambiente
premiano il senso civico a scuola
15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
Tg Economia – 15/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Autotrasporto, un fondo da 590 milioni per il rinnovo dei veicoli
– Il turismo vola, ma serve una strategia industriale
– De Iuliis, con la formazione continua IoT e realtà aumentata in azienda
– Badanti, colf e baby sitter, in arrivo gli aumenti in busta paga
sat/azn

