15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
15 Dic 2025 Sanremo, tre brani scritti dal
cremonese Edwyn Roberts: ecco quali
15 Dic 2025 Rifondazione Comunista per il NO
a referendum separazione carriere
15 Dic 2025 Una guida in 5 lingue per la
prevenzione sanitaria al femminile
15 Dic 2025 Lauree internazionali all'Unicatt
A Cremona le prime tre dottoresse
Torcia Milano-Cortina a Palermo, Abodi “Sono Olimpiadi italiane”

PALERMO (ITALPRESS) – La torcia olimpica di Milano-Cortina a Palermo “è un messaggio fortissimo, molto potente, di Olimpiadi che sembrano circoscritte ai territori che le ospitano ma che in realtà sono Olimpiadi italiane e la fiaccola porta questo messaggio olimpico, i valori della pace, in tutta Italia. È emozionante, è la bellezza del nostro Paese che si mette a disposizione del messaggio universale dello sport”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della visita allo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia di Palermo, che arriva in concomitanza con la tappa della torcia nel capoluogo siciliano.
