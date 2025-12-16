A2A, 52 mln di euro il valore economico generato in Sicilia nel 2024





PALERMO (ITALPRESS) – A2A ha rafforzato nel 2024 il proprio impegno per la transizione energetica, generando per la Sicilia un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 31 milioni – in aumento del 58% sul 2023 – sono stati destinati al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori. Quasi 34 i milioni di euro investiti in infrastrutture strategiche. Sono i principali numeri emersi a Palermo, durante la presentazione della quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia.

