Video Pillole
Andreoletti (LifeGate) “Water Defenders Alliance per difendere salute acque”
MILANO (ITALPRESS) – “Hyundai entra ufficialmente a far parte della Water Defenders Alliance, la grande alleanza che unisce tutti i rappresentanti della società civile per difendere la salute delle nostre acque”. Lo ha detto Lajal Andreoletti, responsabile dei progetti ambientali di LifeGate, a margine della presentazione di Mission to Blue, il progetto che segna l’ingresso di Hyundai nella Water Defenders Alliance. “Tutti uniti per generare un cambiamento positivo per la salute delle nostre acque, ad aiutarci una soluzione tecnologica tutta made in Italy che fa qualcosa di così semplice e straordinario, ma inedito nel mondo”.
