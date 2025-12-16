Bedin “Il tema della riforma riguarda la sostenibilità economica dei club”





MILANO (ITALPRESS) – “La riforma dei campionati? Lo ha detto anche il presidente Gravina, il tema è la sostenibilità economico-finanziaria dei club, da lì deriva tutto il resto. Dobbiamo trovare un modello che permetta di disegnare un percorso da intraprendere dal sistema calcio nei prossimi decenni, a tutti i livelli, da quello più alto a quello più basso”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, a margine della presentazione del primo album Panini interamente dedicato alla Serie B. “Lo dobbiamo fare assieme, in modo costruttivo, il presidente Gravina ha ben chiaro tutto ciò, penso che i prossimi mesi saranno incentrati su una riflessione comune su queste dinamiche”.

