Ultime News

16 Dic 2025 Al Torriani incontro tra Alcolisti
anonimi e centinaia di studenti
16 Dic 2025 All'ex Borsino mostra dei soci
dell’Aics "Cremona in Arte"
16 Dic 2025 Po Grande, presente e futuro
della Riserva Mab Unesco
16 Dic 2025 Zanacchi: "La fiaccola olimpica
partirà da Cremona il 17 gennaio"
16 Dic 2025 Tempo di lauree alla Cattolica
22 nuovi dottori a Santa Monica
Video Pillole

Berlato “Prossimo bilancio Ue sembra anticamera dello smantellamento della Pac”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sembra quasi l’anticamera dello smantellamento definitivo della PAC, quasi come se in Europa qualcuno desse per scontato il fatto che l’agricoltura può essere sacrificata sull’altare degli accordi internazionali”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato a margine della sessione plenaria di Strasburgo, riguardo la proposta della commissione Ue di riformulazione della PAC. “Se si vuole investire sugli imprenditori agricoli, che sono quelli che garantiscono la nostra sicurezza alimentare e la tutela del territorio, non si può continuare a togliere loro le risorse” ha aggiunto Berlato.

