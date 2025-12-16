Ultime News

16 Dic 2025 Centri per l'Impiego, 184
opportunità in provincia
16 Dic 2025 Prezzi novembre: indice tendenziale
per la prima volta sotto l'1%
16 Dic 2025 Cremona, città dei cantieri:
il Comune traccia la road map
16 Dic 2025 Gerre: in via XXV Aprile
lavori terminati e tante novità
16 Dic 2025 Gli ultimi 5 sindaci riuniti per
il saluto a Michela Talamazzini
Cateno De Luca lancia ‘Ti Amo Sicilia’: “Sarà un progetto trasversale”

PALERMO (ITALPRESS) – Cateno De Luca, fondatore di Sud Chiama Nord, ha annunciato l’ingresso nel panorama politico siciliano di “Ti Amo Sicilia”, nuovo soggetto che farà il suo esordio ufficiale con una convention in programma il 18 gennaio a Caltagirone. “Ti Amo Sicilia è il centro studi che io mi sono regalato quando ho compiuto i miei 53 anni ed è lo strumento tecnico che coinvolge professionisti e mondo dell’università per l’elaborazione delle riforme che sono indispensabili e che il Governo di Liberazione elaborerà in termini politici; l’intergruppo parlamentare, invece, le tradurrà in proposte nel Parlamento siciliano”, ha spiegato De Luca, chiarendo la struttura operativa del progetto. xd6/vbo/mca3

