Cateno De Luca lancia ‘Ti Amo Sicilia’: “Sarà un progetto trasversale”





PALERMO (ITALPRESS) – Cateno De Luca, fondatore di Sud Chiama Nord, ha annunciato l’ingresso nel panorama politico siciliano di “Ti Amo Sicilia”, nuovo soggetto che farà il suo esordio ufficiale con una convention in programma il 18 gennaio a Caltagirone. “Ti Amo Sicilia è il centro studi che io mi sono regalato quando ho compiuto i miei 53 anni ed è lo strumento tecnico che coinvolge professionisti e mondo dell’università per l’elaborazione delle riforme che sono indispensabili e che il Governo di Liberazione elaborerà in termini politici; l’intergruppo parlamentare, invece, le tradurrà in proposte nel Parlamento siciliano”, ha spiegato De Luca, chiarendo la struttura operativa del progetto. xd6/vbo/mca3

