16 Dic 2025 Centri per l'Impiego, 184
opportunità in provincia
16 Dic 2025 Prezzi novembre: indice tendenziale
per la prima volta sotto l'1%
16 Dic 2025 Cremona, città dei cantieri:
il Comune traccia la road map
16 Dic 2025 Gerre: in via XXV Aprile
lavori terminati e tante novità
16 Dic 2025 Gli ultimi 5 sindaci riuniti per
il saluto a Michela Talamazzini
Sono 184 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili su sito al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Disponobili anche le “Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Centro per l’Impiego di riferimento.

