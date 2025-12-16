Economia
Centri per l'Impiego, 184
opportunità in provincia
Sono 184 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili su sito al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Disponobili anche le “Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php
Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Centro per l’Impiego di riferimento.
© Riproduzione riservata