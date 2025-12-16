Una community per condividere il valore e l’importanza delle competenze acquisite. Uno spazio dedicato al contatto, allo scambio, promosso da Confimi Industria Cremona/ Api Servizi Cremona in collaborazione con Cassa Padana, che accompagnerà la vita della Community attraverso eventi, pillole formative e momenti di incontro che scandiranno l’anno all’insegna del networking, dello sviluppo professionale e della formazione continua.

La presentazione della seconda edizione di Executive Program in Gestione Strategica di Impresa, Leadership e Innovazione è avvenuta lunedi 15 dicembre in sala Consulta a palazzo comunale a Cremona. Nasce inoltre il Gruppo LinkedIn “Community Alumni”, un ambiente digitale in cui ogni partecipante potrà condividere spunti, aggiornamenti e informazioni utili alla crescita professionale della Community.

“È un investimento importante – dice Fabio Tambani di Cassa Padana – che dota i partecipanti di strumenti utili a mantenere competitive le nostre aziende in futuro rispetto al cambiamento dei tempi che stiamo vivendo”. L’obiettivo di questo percorso, spiega Serena Mola, responsabile formazione Confimi, “è proprio quello di generare nuove competenze all’interno delle imprese, rafforzare quelle esistenti e fare sì che la formazione possa diventare una leva strategica per lo sviluppo del nostro territorio”.

SB

© Riproduzione riservata