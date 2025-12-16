Eritreo arrestato a Bergamo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina





BERGAMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di 47 anni, di origine eritrea e residente a Milano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, è partita dopo l’arresto, tra maggio e luglio, di sei cittadini eritrei fermati all’aeroporto di Orio al Serio con carte d’identità europee contraffatte. Gli investigatori hanno scoperto che i biglietti aerei venivano acquistati sempre dalla stessa persona, con un’unica mail e la stessa carta di credito. L’uomo accompagnava i migranti in aeroporto e li seguiva fino all’imbarco. Il 47enne è stato fermato a Milano Malpensa mentre tentava di lasciare l’Italia con un documento falso, diretto a Istanbul. Per lui è scattata la custodia cautelare in carcere. Sequestrati anche l’auto usata per i trasferimenti e il materiale per le transazioni.

pc/mrv

