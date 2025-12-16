Ultime News

16 Dic 2025 Area fitness accanto alle piscine
Taglio del nastro venerdì 19
16 Dic 2025 Gentili e Morelli
premiati a Palazzo Pirelli
16 Dic 2025 Donazione Lions ai musei civici
a favore di ciechi e ipovedenti
16 Dic 2025 Figlio violento, la madre denuncia
Assolto: "Con lei, infanzia negata"
16 Dic 2025 La truffa all'Onu e il giallo dei
soldi riciclati: imputato assolto
Grandi “Mission to Blue risolverà problemi di sversamento nelle nostre acque”

MILANO (ITALPRESS) – “Un progetto che è in realtà poco costoso e semplice da mettere in alto, e che risolverà tutti i problemi di inquinamento e sversamento nelle nostre acque di prodotti oleosi e galleggianti”. Lo ha dichiarato Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, a margine della presentazione di Mission to Blue, il progetto che segna l’ingresso di Hyundai nella Water Defenders Alliance. “La tecnologia e l’innovazione, insieme al senso di responsabilità e appartenenza alla città, sono certa genereranno un impatto positivo e concreto sul territorio”, ha aggiunto.

