Grandi “Mission to Blue risolverà problemi di sversamento nelle nostre acque”

MILANO (ITALPRESS) – “Un progetto che è in realtà poco costoso e semplice da mettere in alto, e che risolverà tutti i problemi di inquinamento e sversamento nelle nostre acque di prodotti oleosi e galleggianti”. Lo ha dichiarato Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, a margine della presentazione di Mission to Blue, il progetto che segna l’ingresso di Hyundai nella Water Defenders Alliance. “La tecnologia e l’innovazione, insieme al senso di responsabilità e appartenenza alla città, sono certa genereranno un impatto positivo e concreto sul territorio”, ha aggiunto.

xm4/tvi/mca1