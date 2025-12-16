Ultime News

16 Dic 2025 Area fitness accanto alle piscine
Taglio del nastro venerdì 19
16 Dic 2025 Gentili e Morelli
premiati a Palazzo Pirelli
16 Dic 2025 Donazione Lions ai musei civici
a favore di ciechi e ipovedenti
16 Dic 2025 Figlio violento, la madre denuncia
Assolto: "Con lei, infanzia negata"
16 Dic 2025 La truffa all'Onu e il giallo dei
soldi riciclati: imputato assolto
Video Pillole

Marc D’Alberton “Con Mission to Blue Hyundai entra in Water Defenders Alliance”

MILANO (ITALPRESS) – “Hyundai entra nella Water Defenders Alliance con un progetto che mira a mettere a disposizione della Darsena di Milano un kit di emergenza per contenere le conseguenze di malaugurati sversamenti di idrocarburi con una tecnologia realizzata da un’industria italiana”. Così Giulio Marc D’Alberton, responsabile PR & Event di Hyundai Italia, alla presentazione dell’ingresso di Hyundai all’interno della Water Defenders Alliance. “Si tratta di un importante impegno che abbiamo appena inaugurato ma che si declinerà anche nel corso del 2026 con altre iniziative”.

