Il vice commissario della polizia locale di Cremona Maurizio Gioacchini, che è anche responsabile dell’Unità operativa della polizia giudiziaria, è il nuovo comandante della polizia locale di Monticelli d’Ongina. Gioacchini lavorerà sia a Cremona che nel piacentino, dove sarà in servizio per 12 ore a settimana. “Ringrazio il collega cremonese Andrea Virgilio, l’assessore Santo Canale, il comandante di Cremona Luca Lubini e gli uffici che sono stati rapidi ad accogliere la nostra richiesta”, ha commentato il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, che ha augurato buon lavoro al nuovo comandante. “C’è sicuramente molto da fare, ci sono tutte le premesse affinchè si possa lavorare bene per una maggior tutela e vigilanza del territorio”.

Il commissario Gioacchini ha svolto il ruolo di vice comandante della polizia locale di Cornate d’Adda, prima di arrivare a Cremona, dove è stato responsabile dell’Unità operativa di polizia stradale e pronto intervento e dell’Unità operativa di infortunistica stradale, fino all’attuale carico di responsabile dell’Unità di polizia giudiziaria. Proprio l’esercizio di tali funzioni l’hanno visto coordinare numerose attività di polizia che a Cremona hanno portato a significativi arresti.

Il nuovo comandante, laureato in Scienze politiche e criminologia per l’investigazione e la sicurezza e docente della scuola di polizia locale della Regione Lombardia, ha commentato così l’inizio della nuova attività: “Ringrazio il sindaco, l’assessore e il comandante della polizia locale di Cremona che mi hanno permesso di assumere questo nuovo e stimolante incarico che mi porterà ad operare su un territorio ricco di vitalità e con alte aspettative.

In proposito l’impegno sarà massimo per mettere al servizio della comunità di Monticelli l’esperienza e le competenze maturate a tutela della cittadinanza e al

fine di contribuire alla sicurezza del territorio. Posso aggiungere che la nuova presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria darà la possibilità alla già presente polizia locale di Monticelli di fornire ulteriori risposte all’utenza, rendendo un servizio ancora più completo”.

S.P.

