Premio Genio Città di Palermo, Cardinale “Sia stimolo per il futuro dei giovani”





PALERMO (ITALPRESS) – ” Il premio nasce da due idee che confluiscono: l’amore per la città e la nostalgia per la grande Palermo di un tempo che noi vogliamo veder ritornare, perché queste eccellenze esistono tuttora. Il premio si articola sotto tre direzioni: la prima si rivolge a figure nate a Palermo o in provincia, che abbiano illustrato con le loro opere artistiche e scientifiche la nostra città in campo internazionale, ma anche a personalità che pur non nate a Palermo abbiano articolato o fatto opere importanti per la nostra città e di fama internazionale. La seconda direzione riguarda la premiazione del Liberty, ovvero quelle costruzioni che sono rimaste dopo gli anni infausti in cui una politica oscura e obliqua ha distrutto, per motivi di interesse, alcune delle ricchezze che caratterizzavano il territorio: vogliamo premiare quelle persone che abbiano resistito a motivazioni economiche o di bassa politica e abbiano mantenuto questa tipicità di Palermo. La terza direzione si chiama Next Generation e vuole premiare un giovane che abbia già un curriculum pesante, con attività scientifiche e riconoscimenti, ma in modo tale che questo sia anche un investimento: siamo convinti che questo premio stimoli i giovani in vista del futuro”. Così il professore Adelfio Elio Cardinale, promotore del progetto, a margine della cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il premio Genio città di Palermo”. xd8/vbo/mca3

© Riproduzione riservata